فكري الصغير مديرا فنيا للجزيرة المطروحي

Advertisements

نجح نادي الجزيرة المطروحي في إتمام التعاقد مع أحمد فكري الصغير نجم الإسماعيلي السابق ، والمدير الفني السابق للحمام المطروحي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان الجزيرة قد حقق فوز غالي اليوم علي سبورتنج بهدف نظيف أحرزه محمد رزق في الشوط الأول ليرفع الفريق رصيدة للنقطة السادسة.



وكان الجزيرة قد تعاقد مع منير عقيلة المدرب العام للإتحاد السابق خلفا لمحمد سليمان المدير الفني السابق وإعتذر في اليوم التالي مباشرة بعد تلقية أحد العروض في الدوري الممتاز وتقدم بإعتذار لحمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة الذي تقبل الوضع ووافق علي رحيل عقيلة.