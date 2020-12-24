"الأرصاد" تحذر المواطن من هذه الظاهرة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، والطقس شتوي يميل للدفء خلال فترات النهار على القاهرة والوجه البحري، ودرجات حرارة معتدلة على كافة المحافظات الشمالية. 

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الطقس دافئ في الصعيد نهارًا، ولكن بمجرد غياب أشعة الشمس، يتحول الطقس إلى بارد وشديد البرودة خاصة في املدنا لجديدة وشمال وجنوب الصعيد، وهذا أمر طبيعي في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة، خاصة على مدن القناة والوجه البحري، وشمال الصعيد في الصباح البارد، وستستمر حتى الساعة الـ6 صباحًا، 

وحذر "شاهين"، المواطنين من ظاهرة الشبورة المائية، خاصة أن الأيام المقبلة ستشهد الاحتفال برأس السنة، ولذلك يفضل الخروج أثناء السفر ليلًا مع ارتداء ملابس شتوية ثقيلة أو الخروج بعد انتهاء ظاهرة الشبورة.

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