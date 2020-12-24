المستشفى الجوى التخصصي تحصل على الجائزه الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة والتى تتواكب مع المعايير العالمية، حصلت المستشفى الجوى التخصصى على الجائزة الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر إبتكارًا لعام 2020، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال. 

جدير بالذكر أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الآسيوى والذى قد أنشىء عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقى والآسيوى، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء. 

وجاءت النتيجة النهائية فى المسابقة تتويجًا للمنظومة الطبية المتكاملة التى يشملها المستشفى الجوى التخصصى والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط، والتى تعد صرحًا طبيًا يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات. 

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة تلبى كافة الإحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكره. 

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