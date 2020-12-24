لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته المُلحة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في الرحيل عن صفوفه وتحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي بفترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحفية برتغالية، أشارت في وقت سابق إلى وجود عدة عروض من جانب الدوري البرتغالي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، اهتمام سبورتنج براجا لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث يعد مصطفى محمد، واحد من الاسماء التي يهتم بهم نادي سبورتنج براجا لتدعيم الفريق في الميركاتو المقبل.

كما يمتلك مصطفى محمد عروض من جانب أندية فناربخشة وجالاتا سراي من الدوري التركي، من أجل الحصول على موافقته بالاحتراف.

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