مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قرار بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية الرؤساء التنفيذين لكل من هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، والمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطه به، ونائب المشرف العام على المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية. 

كما يضم المجلس في عضويته رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور ممدوح الدماطي أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، والدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، والأستاذ خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، ومنى إبراهيم رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، والدكتور محمد حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الإئتمائى، والسفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية سابقًا، والدكتور هشام دنانة أستاذ التسويق والإدارة الاستراتيجية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمود عبد الله خبير إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، والدكتورة ميرهان رجب خبير إدارة الأعمال والعقود الدولية. 
 
وتضمن القرار أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. 
 
ووفقا لهذا القرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 
 
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة. 
 

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