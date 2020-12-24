بيج رامي: سعيد بلقب مستر أوليمبيا والقادم أفضل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بيج رامي
بيج رامي
الفجر الرياضي
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كشف رامى السبيعى الشهير ببيج رامى حجم المعاناة التي عاشها منذ بداية مشواره في لعبة كمال الأجسام، ورغبته طول الوقت في تحقيق هدفه المنشود الذى وضعه امامه وهو التتويج بتمثال الساندو ولقب مستر أوليمبيا.

وشدد السبيعى في المؤتمر الصحفى الذى اقامته مؤسسة كوسكواد راعية البطل العالمى مساء اليوم الخميس بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، على انه شارك في البطولة اكثر من مرة وفى كل مرة كان يطمع في الهدف لكنه كان يبحث عن السند والظهير القوى وهو ما لمسه بعد عودته لمصر من دعم سواء من مؤسسة كوسكواد وإسلام قرطام او الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة.

وتابع بيج رامي قائلا :"رغم مشاركاتي المتعددة في السنوات الماضية لكن الامر اختلف هذه المرة ونجحت في تحقيق اللقب ومازاد من فرحتى بتحقيق هدفى السعادة التي لمستها من الحماهير المصرية التى اسعدها تتويجي باللقب الاهم والاغلى في بطولات كمال الأجسام".

وشدد رامى السبيعى على انه لم يجد الدعم الذي حصل عليه من إسلام قرطام رئيس مؤسسة كوسكواد في السنوات السابقة موجها الشكر له وللدكتور اشرف صبحي الذى كان حريصا على التواصل معه قبل البطولة وبعد التتويج باللقب".

وطالب بيج رامى من محبيه وجماهيره في كل مكان ضرورة العمل على وضع هدف حقيقي وعدم الياس لان قيمة النجاح هى اهم شئ في الحياة، موضحا ان الفوز بالالقاب شئ جيد لكن الاهم والأغلى هو طعم النجاح الذي يتذوقه من الفوز واسعاد الاخرين ورفع اسم مصر عاليا.

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