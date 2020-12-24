داعية: السلفيون لم يتربوا على الاختلاف الفقهي (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن السلفيين لم يتربوا على التعددية الفكريو، فمنذ الصغر يتربى علماء الأزهر على التعددية الفقهية.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "السلفيون لم يدرسوا دلالات الالفاظ والكلمات فى القران الكريم، وبالتالى يخرجوا باراء فقهية غريبة، ومخالفة للدين الحنيف".

من جانبه أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفيون أجانب في الفقه ولا يعرفون دلالات الكلمات والألفاظ والأحكام، ولا المجاز في اللغة ولا يعترفوا بالمجاز في القرآن الكريم، ويعانوا من ضيق أفق، منوهًا بأن المجاز في القرآن يعني صرف اللفظ عن حقيقته، فهل قول الله سبحانه وتعالى:" إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقترض من العبد.

ووجه "الجندي"، حديثه للسلفيين، قائلًا: "اطلبوا العلم من الأزهر الشريف؛ لكون الأزهر يدرس علوم خادمة تصون بعضها البعض"، مشددًا على أن السلفيين لا يعرفوا الفارق بين العدد وصفته، فمن دلالات الأعداد أنها تقبل الجمع بينما صفة العدد لا تقبل الجمع، والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر تعدد الزوجات بصيغة صفة العدد حتى لا يقبل الجمع، في قوله: " فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ"، ولو كانت اثنين وثلاثة واربعة لكان الرجل تزوج 9 زوجات وهذا غير صحيح.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم يقول: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"، بصفة العدد واحد وليس دلالاته ولم يقل قل هو الله واحد حتى لا يقبل الجمع مع غيره، معقبًا للسلفين: "كفاكم جهل العلم مش دقن وطرحه".

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