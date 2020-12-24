هاتف Enjoy 20 SE بكاميرا ثلاثية وبطارية ضخمة من هواوي





قدمت هواوي اليوم هاتف ذكي Enjoy 20 SE بسعر مناسب مع معالج Kirin 710A ونظام التشغيل Android 10، بدعم من EMUI 10.1.





هاتف Enjoy 20 SE





وبحسب التقارير المتداولة، فإن الهاتف الجديد مزود بشاشة FHD + بدقة 2400 × 1080 بكسل، بقياس 6.67 إنش قطريًا، والشاشة بها ثقب صغير في منتصف الجزء العلوي لكاميرا سيلفي. 8 ميجا بكسل.





في الخلف، تم تثبيت كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.





يشتمل الهاتف الذكي على 128 جيجا بايت من التخزين القابل للتوسيع مع بطاقة microSD ومحول Bluetooth 5.1 ومتوافق مع شبكات استقبال متعددة (GPS / GLONASS / Galileo)، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.





يعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 22.5 وات، وأبعاده 165.65 × 76.88 × 9.26 ملم، ويزن 206 جرام.





ومن المقرر أن يتوفر هاتف 20 SE في شهر يناير المقبل، وستتوفر الطرازات بألوان مختلفة بسعات مختلفة 4GB و 8GB RAM، مقابل 200 دولار و 230 دولار على التوالي.



