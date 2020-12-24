حقيقة إلغاء اجتماع إدارة الأهلي اليوم

أكدت مصادر خاصة بالأهلي أن اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في موعده ، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي.





وقالت المصادر، إن الكابتن محمود الخطيب شارك في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، واتجه للنادي لقيادة الاجتماع عبر الفيديو كونفراس.





ويعود مجلس الأهلى للاجتماع عبر الفيديو كونفراس بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا مجددا، وارتفاع معدل الإصابات خلال الفترة الأخيرة.





ويناقش المجلس عدد من الملفات، أبرزها إنشاء فندق صغير بجوار التتش يعسكر فيه لاعبو الفريق الأول قبل المباريات، لتوفير الملايين التي تدفع سنويا على الفنادق.





ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم الخميس إلى القاهرة، بعد الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



