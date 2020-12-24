محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فى ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في الموانئ والمنافذ الحدودية تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميناء السد العالى شرق الدولى والذى يربط بين مصر والسودان نهريًا من خلال رحلات الركاب والبضائع عبر ميناء حلفا حيث رافقه فى الجولة اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأيضًا اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فيما حرص محافظ أسوان على متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بمعامل الميكروبولوجي وإختبار جودة السلع الغذائية بمبنى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادات والذي يشهد تطويرًا شاملًا تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتغطية كافة الموانئ بمعامل حديثة ومتطورة حيث تم تشغيل وحدة التكييف المركزية للمبنى، كما سيتم قريبًا وصول أحدث جهاز لتحليل بقايا المبيدات فى عينات الأغذية والمعادن الثقيلة بتكلفة 15 مليون جنيه مما سيساهم فى إقتصار الوقت والجهد والتكلفة والحفاظ على المنتجات بتحليها وظهور نتائجها خلال 48 ساعة بدلًا من سفر العينات للمعامل بالقاهرة.


وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتطوير وتحديث منظومة العمل في ميناء السد العالى الدولى لمجابهة التحديات الحالية وكافة الأوبئة والبضائع المنتهية الصلاحية والعمل على الإسراع فى خطوات تنفيذها بعيدًا عن المركزية لحماية أرواح وسلامة المواطنين، وأيضًا من أجل إستثمار الطاقات البشرية والمعملية ليكون بمثابة معمل مركزى لخدمة وتغطية المنافذ النهرية والبرية فى قسطل وأرقين.


لافتًا إلى أن تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والوارادات سيعمل على تشديد الإجراءات الصحية والوقائية لمنع دخول أى بضائع أو سلع أو مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية وبالتالى مصادرتها بشكل فورى، هذا ويجرى حاليًا دراسة إنشاء منطقة لوجستية بجوار ميناء السد العالى شرق لزيادة حركة التبادل التجارى وفتح شرايين جديدة لتوطيد العلاقات المصرية السودانية.
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء السد العالي لمواجهة كورونا

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