نصائح هامة للمحافظة على بطارية السيارة في فصل الشتاء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
نصائح هامة للمحافظة على بطارية السيارة في فصل الشتاء

بطارية السيارة أسرع جهاز في السيارة يتأثر بدرجة حرارة الجو؛ خاصةً البرودة الشديدة التي تعم العالم في فصل الشتاء، مما يؤثر على البطارية ويقلل من مستوى أدائها، ويعرضها للتلف والعُطل الكبير.

وبسبب برودة المناخ تتأثر وتستغرق أطول وقت ممكن في مدة إعادة شحنها لكي تعمل بكفاءة، أما عن السبب العلمي لتأثر البطارية ببرودة الجو؛ فهو يأتي من تأثر المكونات الكيمائية التي تُصنع منها بحرارة الجو، مما يستلزم معاملات محددة يقوم بها صاحب السيارة ضرورية للمحافظة على نظافتها وصيانتها الدائمة، لتحصل منها على الأداء الأمثل لها بمنتهى الكفاءة.

وسائل الحفاظ على عمر بطارية السيارة خلال برودة فصل الشتاء
إليك الآن عدد من النصائح والعوامل الهامة لاتباعها في الحفاظ على أداء بطارية السيارة:

يجب تقليل السير بالسيارة في الشتاء والجو بارد مسافات قصيرة بصورة متكررة؛ كي يتمكن مولد السيارة من أن يعيد شحنها بكفاية
داوم على عمل نظافة للبطارية بشكل دوري والتحقق منها ومن نظافة كافة التوصيلات والكابلات الخاصة بها.

اعمل على تنظيف سطحها الخارجي دومًا بإزالة الغبار والأتربة منه باستمرار.

داوم الفحص لبطارية السيارة بحيث تتأكد باستمرار من عدم وجود تآكل في أطرافها؛ لأن التآكل له ضرره السلبي الذي يؤثر أساسًا على التوصيلات الكهربائية الخارجة من البطارية إلى السيارة فيقلل كفاءة التوصيلات.

لا تُشغل الراديو والإضاءة باستمرار إذا كان المحرك للسيارة متوقف حتى لا يسحب من البطارية فيقلل عمرها وينفذ طاقتها بسرعة
في بداية تشغيل السيارة بالشتاء، قم بترك المحرك يعمل لوقت زيادة بضع دقائق؛ كي تسمح بشحن البطارية وتقليل مخاطر استنفاد طاقتها بسرعة.

لا تركن سيارتك في الجراج لمدة طويلة لأن هذا يساعد في تهدير شحنة البطارية وإفراغها بسرعة.

عمل الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء بالسيارة قبل قدوم فصل الشتاء لتفادي حدوث الأخطاء والمشاكل الخاصة بالبطارية بسبب برودة الجو.

حافظ على نظافة كلاً من الأقطاب ومشبك التوصيل دائمًا لتزيد من كفاءة عملهما.

كانت هذه أهم النصائح التي ألقى بها خبراء السيارات عن عمل البطارية في فصل الشتاء، وعن تفادي حدوث عُطل بها أو بالتوصيلات الخاصة ببطارية السيارة.

نصائح هامة للمحافظة على بطارية السيارة في فصل الشتاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطارية السيارة المحافظة على بطارية السيارة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

منذ ساعة

رودريجو يبعث برسالة حماسية لجماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل لرئيس الوزراء

منذ ساعة و 15 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

10 نصائح هامة للعناية بسيارتك في فصل الشتاء

نصائح هامة لقيادة السيارة الكهربائية في الشتاء.. تعرف عليها

نصائح ذهبية لقيادة السيارات "الكهربائية" في الشتاء

نصائح هامة لقيادة السيارات الكهربائية بأمان في الشتاء

"لو لسه جديدة وخايف عليها".. 10 نصائح لحماية سيارتك في الشتاء

بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح هامة لحماية هاتفك الذكي من برد الشتاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:35 م

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

05:30 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

05:31 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن