نصائح هامة للمحافظة على بطارية السيارة في فصل الشتاء





بطارية السيارة أسرع جهاز في السيارة يتأثر بدرجة حرارة الجو؛ خاصةً البرودة الشديدة التي تعم العالم في فصل الشتاء، مما يؤثر على البطارية ويقلل من مستوى أدائها، ويعرضها للتلف والعُطل الكبير.





وبسبب برودة المناخ تتأثر وتستغرق أطول وقت ممكن في مدة إعادة شحنها لكي تعمل بكفاءة، أما عن السبب العلمي لتأثر البطارية ببرودة الجو؛ فهو يأتي من تأثر المكونات الكيمائية التي تُصنع منها بحرارة الجو، مما يستلزم معاملات محددة يقوم بها صاحب السيارة ضرورية للمحافظة على نظافتها وصيانتها الدائمة، لتحصل منها على الأداء الأمثل لها بمنتهى الكفاءة.





وسائل الحفاظ على عمر بطارية السيارة خلال برودة فصل الشتاء

إليك الآن عدد من النصائح والعوامل الهامة لاتباعها في الحفاظ على أداء بطارية السيارة:





يجب تقليل السير بالسيارة في الشتاء والجو بارد مسافات قصيرة بصورة متكررة؛ كي يتمكن مولد السيارة من أن يعيد شحنها بكفاية

داوم على عمل نظافة للبطارية بشكل دوري والتحقق منها ومن نظافة كافة التوصيلات والكابلات الخاصة بها.





اعمل على تنظيف سطحها الخارجي دومًا بإزالة الغبار والأتربة منه باستمرار.





داوم الفحص لبطارية السيارة بحيث تتأكد باستمرار من عدم وجود تآكل في أطرافها؛ لأن التآكل له ضرره السلبي الذي يؤثر أساسًا على التوصيلات الكهربائية الخارجة من البطارية إلى السيارة فيقلل كفاءة التوصيلات.





لا تُشغل الراديو والإضاءة باستمرار إذا كان المحرك للسيارة متوقف حتى لا يسحب من البطارية فيقلل عمرها وينفذ طاقتها بسرعة

في بداية تشغيل السيارة بالشتاء، قم بترك المحرك يعمل لوقت زيادة بضع دقائق؛ كي تسمح بشحن البطارية وتقليل مخاطر استنفاد طاقتها بسرعة.





لا تركن سيارتك في الجراج لمدة طويلة لأن هذا يساعد في تهدير شحنة البطارية وإفراغها بسرعة.





عمل الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء بالسيارة قبل قدوم فصل الشتاء لتفادي حدوث الأخطاء والمشاكل الخاصة بالبطارية بسبب برودة الجو.





حافظ على نظافة كلاً من الأقطاب ومشبك التوصيل دائمًا لتزيد من كفاءة عملهما.





كانت هذه أهم النصائح التي ألقى بها خبراء السيارات عن عمل البطارية في فصل الشتاء، وعن تفادي حدوث عُطل بها أو بالتوصيلات الخاصة ببطارية السيارة.



