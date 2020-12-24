محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف عطية محافظ اسوان والدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك بمقر كلية الزراعة بصحاري بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور احمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من اساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

اكدت وزيرة الثقافة ان اسوان احد البقاع المميزة على ارض مصر، وقالت ان التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والادراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين ابناء الوطن، وأوضحت أن المعرض ياتى فى اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى مشيره انه الأول بمشاركة دور النشر الخاصة وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، كما اشادت بالانشاءات الجامعية الجديدة والتى تضم مسرحا للمساهمة فى تخريج جيل يدرك اهمية الابداع فى استكمال مسيرة التنمية، وتابعت انه تم تخصيص قسم لاصدارات مكتبة الاسرة وكنوز هيئة الكتاب التى تحددت اسعارها طبقا لسنة طباعتها وتبدا من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض.

من جانبه ثمن محافظ اسوان جهود الثقافة فى جنوب مصر مشيدا بإنجازاتها في محافظة اسوان والمضمون الابداعي الذي يليق بقيمة ومكانه ابناء المحافظة واشار الى الاحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها اسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية واشار إلى تقديم كافة اشكال الدعم للفعاليات الهادفة الى تنمية الوعى وتطوير المجتمع.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة فى اقامة انشطة متنوعة للطلاب مشيرا الى ان هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية اضافية لشريحة كبيرة من الشباب باطلاعهم على جديد العلوم والفنون الانسانية، كما اكد وجود الكثير من المواهب الطلابية واعلن انشاء مسرح داخل الحرم الجامعى لاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن انفسهم.

واوضح رئيس هيئة الكتاب أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 متر مربع بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون" ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة.

سبق افتتاح المعرض لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ اسوان ورئيس جامعة اسوان حيث تم الاتفاق على تكثيف الانشطة الابداعية فى جميع انحاء المحافظة تعزيز التواصل مع المبدعين من ابناءها، كما قامت وزيرة الثقافة باهداء كل من محافظ اسوان ورئيس جامعة اسوان درعين تذكاريين تقديرا لجهودهما فى دعم الابداع.
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب
محافظ أسوان يفتتح معرض الجامعة الأول للكتاب

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