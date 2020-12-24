بعد مشاركته في "إسعاف يونس".. أمير كرارة: المسلسل ده حاجة عظيمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحرص الفنان أمير كرارة، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له له برفقة الفنان محمد انور، وبوستر مسلسل "إسعاف يونس" ، وذلك عبر خاصية ستوري ، وكتب كرارة :" اتفرجوا على المسلسل ده حاجة عظيمة ..مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك يا انور" .


يذكر أن أمير تألق في مسلسل "الاختيار"، رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل الشهيد أحمد المنسى، والعمل من إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي
بعد مشاركته في "إسعاف يونس".. أمير كرارة: المسلسل ده حاجة عظيمة
بعد مشاركته في "إسعاف يونس".. أمير كرارة: المسلسل ده حاجة عظيمة

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