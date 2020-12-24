المالية يهزم الحمام المطروحي بمجموعة بحري بالقسم الثاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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حقق مالية كفر الزيات فوز مهم على حساب الحمام المطروحي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عن منافسات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

احرز عبد الله السيد، هدف المالية وهدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

دخل المالية اللقاء بتشكيل مكون من: حمادة الشرنوبي، مصطفى جمعة، أحمد عبد القادر، وأحمد محمد، محمد صالح، محمد مرسي، محمد أبو عصا، أحمد عادل، مختار محمد، محمد السيد، عبد الله السيد، وحمادة عبد الرسول.

بينما دخل الحمام اللقاء بتشكيل مكون من: إسلام الحريري، أحمد بطوط، علي حسين، أسامة رجب، مصطفي عفروتو، أحمد عظيمة، أكثم سمير، وعمار شحاتة، محمود أبو زيد، إسلام جمارك، ومحمود الزناتي.

بدأ الحمام بداية قوية وتمكن منذ بداية المباراة على الإستحواز ولكن دون خطورة على المرمى حتى إستطاع عبد الله السيد إحراز هدف المباراة الوحيد من هجمة منظمة، حاول بعدها الحمام الرجوع للمباراة لكن تألق مدافعي المالية وحباشة حارس المرمى أنهى الشوط الأول بتقدم المالية بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أجري أيمن الجمل عدة تغييرات هجومية بنزول وائل علي، وهشام نيمار وأضاع الحمام العديد من الفرص السهلة لينتهي اللقاء بفوز المالية بهدف نظيف.


أدار اللقاء تحكيميا إسلام رشاد، وعاونة كل من: محمد الدسوقي، مساعد أول، سيد أبو خاطر مساعد ثان، وإيهاب هنطش، حكم رابع

وبهذا الفوز يرفع المالية رصيده للنقطة التاسعة، ويتوقف رصيد الحمام عند نقطتين.

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