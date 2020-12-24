بمكونات بسيطة تعرف على كيفية تحضير بسكويت العشر دقائق سريعا

بسكويت العشر دقائق من أشهر الوصفات التي عرفت مؤخراً وتتمتع بطعم رائع للغاية، واشتهر بسكويت العشر دقائق ببسكويت الحظر حيث انتشر بقوة في فترة فرض حظر تجول في مصر بسبب فيروس كورونا، ويزداد البحث حالياً وباستمرار لتقديمه للأسرة حتى تسعدهم بها، ولذلك إليكم في هذه السطور طريقة عمل بسكويت العشر دقائق.





طريقة بسكويت العشر دقائق





تعتمد طريقة عمل بسكويت العشر دقائق على اتباع الخطوات الخاصة به حتى يصبح مثل الطريقة الأصلية، حيث يقدم بسكويت العشر دقائق كنوع من أنواع السناكس الخفيفة بجانب كوب الشاي.





المكونات:

كوبين دقيق.

ثلث أرباع كوب سكر.

ثلث أرباع زيت.

ثلث أرباع زبدة.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.





طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط الكهربائي يتم خلط السكر والبيض والفانيليا وتخلط المكونات كلها.

ثم نقوم بإضافة الزبدة والزيت وتقلب معاً باستمرار.

في وعاء كبير يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر ويضاف عليه خليط السكر والبيض، ونقلب المكونات.

تشكل العجينة حسب الشكل المرغوب فيه وترص في صينية مع مراعاة مسافة ما بين كل واحدة والأخرى.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.