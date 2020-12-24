شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمنح فريق الاتحاد السكندري أحقية التعاقد مع نجم الأهلي، بصفة نهائية رغم ارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء.

وأعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في بداية الموسم التعاقد مع فوزي الحناوي لاعب المارد الأحمر، لمدة 5 مواسم مقبلة في صفقة مجانية.

وكان الأهلي، تقدم بشكوى للاتحاد المصري يؤكد فيه ارتباط اللاعب بتعاقد مع النادي على سبيل الإعارة وعدم أحقيته في الرحيل.

وأكدت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري، أن اللاعب انتقل عن طريق خطأ إداري من جانب القلعة الحمراء، وهو ما يعفو زعيم الثغر من المسؤولية.

ورفض النادي الأهلي، قيد اللاعب في قائمة الموسم الجاري مع بدايته، وهو ما منحه حرية الرحيل بشكل مجاني، رغم ارتباطه بعقد.

وكان اللاعب انتقل الى الاتحاد السكندري، بعدما نجح في استغلال خطأ إداريًا ليترك النادي الأهلي، بشكل مجاني، وهو ما أكدت عليه لجنة شئون اللاعبين، اليوم الخميس، ومنحت الحق لناديه الجديد في قيده بشكل رسمي ضمن قائمة الفريق.

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