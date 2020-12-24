الأردن تبحث المعوقات أمام صادرتها إلي مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الاردنية إلى مصر تواجه معيقات إدارية وفنية غير جمركية تحد من قدرة المنتجات الأردنية على دخول السوق المصري، على الرغم من جميع الاتفاقيات التجارية الثنائية.

وأشار المهندس الجغبير خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، السفير الأردني المعين لدى مصر أمجد عودة العضايلة إلى أن مستوردات الأردن من مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً، في حين أن صادرات المملكة لم تكن بالشكل المطلوب جراء التحديات والمعيقات التي تضعها مصر للحد من مستورداتها وحماية صناعاتها.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الخميس، لفت المهندس الجغبير الى ابرز المعيقات التي تواجه انسياب الصادرات الأردنية إلى مصر ومنها اشتراط تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية بمتطلبات مضمونها التعقيد من حيث وجوب الحصول على شهادات الجودة وتسجيل العلامة التجارية وغيرها من الإجراءات حتى بعد التسجيل.

بدوره، أكد السفير العضايلة أنه سيسعى لتذليل مختلف العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الأردن ومصر ، مبديا استعداده التام للتعاون مع القطاع الخاص لمتابعة مختلف القضايا التي من شأنها تحسين مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وشدد العضايلة على عمق العلاقات الاردنية المصرية وعلى أعلى المستويات وخاصه بعد الزيارة الملكية الأخيرة لجمهورية مصر والقمة الثلاثية التي جرت في عمان، والتي حملت في طياتها تمهيد الطريق لأفق واسعة من التعاون الاقتصادي والتجاري.

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