المؤلف خالد أبو بكر لـ"الفجر الفني": "حفلة عيد الحب يناقش قضايا الشباب بأسلوب ساخر.. وتبنى المواهب الشابة من أجمل المغامرات"





قال المؤلف خالد أبو بكر، إن العرض المسرحي الذي يحمل عنوان "حفلة عيد الحب ليلة رأس السنة"، أطلق عليه هذا الاسم ليتزامن مع عرضه في ليلة رأس السنة، مشير إلى أن العرض يهدف إلى رسم البسمة على وجه الجمهور الذي شهد معناه خلال عام 2020.













وأكد "أبو بكر"، في حديث خاص لـ "الفجر الفني" ، على أن العرض ينقاش قضايا العديد من مشاكل الشباب، ولكن بأسلوب ساخر، يجعل الشاب أن يعيش حالة من الانبساط، ولكن في ذات الوقت يسعى لايجاد حلول لتلك المشاكل والازمات التي يواجها.













وتطرق المؤلف خالد أبو بكر، في الحديث حول فكرة ورشة التمثيل المسرحي التي اقيمت تحت عنوان "معاك للإبداع"، والتي يقدم اعضاءه العرض المسرحي، على أن تبنى مواهب شابه ووجوه جديدة على الساحه، هي من أجمل المغامرات التي يخوضها الفنان سواء مؤلف او مخرج، وغيره.













مضيف، أنه يشعر بأن اعضاء الفريق من الشباب هم أولاده الذي لم ينجبهم، وعلى رأسهم المخرج الشاب أبانوب بوليس، والذي وضع إحساسه وموهبته الفطرية فتلك العرض، فضلًا عن أنه من أكثر الأشخاص إنتاجًا في "معاك للإبداع".



