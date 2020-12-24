آرسنال يخطط لخطف نجم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يخطط للتعاقد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن آرسنال يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يخطط لاقتحام سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية الشهر الحالي في ظل تراجع مستوى الفريق واحتلاله المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فينيسيوس البالغ من العمر 20 عامًا يلعب في ريال مدريد منذ 2018 وخاض مع الفريق الملكي 88 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 19 هدف آخرين.



