الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للاحتفال برأس السنة (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرار في الاحوال الجوية، وطقس شتوي يميل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ودرجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على محافظات صعيد مصر خلال ساعات النهار.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس، ونشهد طقس بارد لشديد البرودة خاصة على المدن الجديدة وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد شتاء دافئ حتى الآن ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثير خلال هذه الفترة خاصة على الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القاهرة والسواحل الشمالية وحتى الطرق المؤدية لشمال الصعيد، محذرًا المواطنين من الخروج للسفر مبكرًا أثناء تكون الشبورة المائية؛ لقضاء الويك اند والاحتفال باحتفالات رأس السنة، مناشدًا بارتداء ملابس شتوية ثقيلة أثناء الاحتفالات برأس السنة خاصة للأطفال.

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