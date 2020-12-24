قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تأجيل إجتماع الإدارة لذي كان مقرراً له اليوم عدة ساعات وذلك بسبب جنازة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك.


وقام محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء النادي الأهلي حضور جنازة البكري والذي وافقته المنية صباح اليوم الخميس متأثراً بإصاباته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وتقرر تأجيل إجتماع مجلس الأهلي ليقام مساء اليوم في الشيخ زايد بدلاً من إقامته ظهراً لحضور جنازة البكري وتقديم واجب العزاء للأهل.

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