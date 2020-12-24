جامعة بنها تبحث أليات التعاون العلمي مع المعامل المركزية للرصد البيئي



وقال الدكتور ناصر الجيزاوى إن هذا اللقاء يأتي برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنها المعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطرالخيرية في المجالات البحثية المختلفة.



وأضاف الجيزاوي انه تم بحث إمكانية إقامة البرامج التدريبية والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات والاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة والاستفادة الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية من المعامل والكوادر البشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدعم الابتكار العلمي لدي الطرفين بما يدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.



من جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني الى أن اللقاء ناقش تنظيم برامج تدريبية علي نظام إدارة الجودة للمعامل وكيفية تصميم نماذج لقياس الجودة وتقييم المخاطر.

كما تناول ايضًا أساليب التقنية المتخصصة والمصممة لقضايا البيئية والأمان البيئي والمؤشرات البيئية المختلفة ومناقشة تنظيم برامج للتدريب علي الأجهزة العلمية الحديثة ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى سبل التعاون المشترك في المشروعات البحثية المختلفة.

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محسن يسري مدير المعامل المركزية للرصد البيئي والدكتور حسام الدين جاهين مسئول ملف التعاون العلمي بين المعامل المركزية والجامعة بحضور الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.