جامعة بنها تبحث أليات التعاون العلمي مع المعامل المركزية للرصد البيئي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محسن يسري مدير المعامل المركزية للرصد البيئي والدكتور حسام الدين جاهين مسئول ملف التعاون العلمي بين المعامل المركزية والجامعة بحضور الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى إن هذا اللقاء يأتي برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنها المعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطرالخيرية في المجالات البحثية المختلفة.

وأضاف الجيزاوي انه تم بحث إمكانية إقامة البرامج التدريبية والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات والاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة والاستفادة الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية من المعامل والكوادر البشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدعم الابتكار العلمي لدي الطرفين بما يدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.

من جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني الى أن اللقاء ناقش تنظيم برامج تدريبية علي نظام إدارة الجودة للمعامل وكيفية تصميم نماذج لقياس الجودة وتقييم المخاطر.
كما تناول ايضًا أساليب التقنية المتخصصة والمصممة لقضايا البيئية والأمان البيئي والمؤشرات البيئية المختلفة ومناقشة تنظيم برامج للتدريب علي الأجهزة العلمية الحديثة ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى سبل التعاون المشترك في المشروعات البحثية المختلفة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ ساعتين

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن