الرئيس يشارك فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى مع رؤساء التجمعات الاقتصادية

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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم الخميس، فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات للقمة القادمة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى شهر فبراير العام القادم.



وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا سيادته على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.