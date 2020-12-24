الرئيس يشارك فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى مع رؤساء التجمعات الاقتصادية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم الخميس، فى قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات للقمة القادمة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى شهر فبراير العام القادم.
 
وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لأخيه رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا سيادته على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ 34 دقيقة

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن