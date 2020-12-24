خاص.. أول رد من نقابة المهن التمثيلة عن فيديو رانيا يوسف

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قال الفنان ايهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية بأن فيديو الفنانة رانيا يوسف سوف يتم الرد عليه من خلال اجتماع نقابة المهن التمثيلة.


وأضاف في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني"، بانه لا يصدر أى قرار الا بعد مراجعة الفيديو وعقد اجتماع في نقابة المهن التمثيلة.


قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية إنه سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه.


وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد نشرت عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو مقتضب مدته 20 ثانية «برومو» من لقاء تليفزيوني أجراه مؤخرًا معها المذيع العراقي نزار الفارس، وسيعرض اللقاء كاملًا عبر قناة «الرشيد» الفضائية مع بداية العام الجديد، ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.


وفي اللقاء التليفزيوني المرتقب، سألها المذيع العراقي عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكل مثير، لترد عليه رانيا يوسف، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، مع إضافتها عبارة أخرى ضاحكة «ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية».



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