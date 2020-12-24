عاجل.. السيسي يُشارك في قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن القمة ناقشت الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة في فبراير القادم.



وأكد الرئيس السيسي، أن نجاح القمة يعتمد على التركيز على تناول القضتيت الملحة، مشددًأ على ضرورة مضاعفة الجهد لإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وامن الشعوب الإفريقية.

