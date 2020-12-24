مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:30 م
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير إعلامية مصرية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك الأهلي للتعاقد مع نجم الزمالك.
وقال الإعلامي إسلام صادق في تصريحات تليفزيونية أن نادي الزمالك تلقى صدمة كبيرة بعد اقتراب نجمه من الرحيل إلى الأهلي.
وتابع: "كالعادة ممكن الناس تطلع تنفي لكن الخبر مؤكد أن يوسف أوباما ربما يرحل إلى صفوف الأهلي".
وأضاف: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلس مع يوسف أوباما وكان كهربا يجلس معهما".
واختتم: "كهربا يضغط على أوباما من أجل الانتقال إلى الأهلي".
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