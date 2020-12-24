بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري لفترة ما بعد "البريكست"





توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري لفترة ما بعد "البريكست".









وأشارت إلي أن الاتفاق يمنحها نظام الهجرة القائم على النقاط ليتم السيطرة كاملة على من يدخل بريطانيا وستنتهي حرية التنقل و دول الاتحاد.













وقال الحكومة البريطانية إن الاتفاق يضمن أننا لم نعد ندور في فلك الاتحاد الأوروبي، ولسنا ملزمين بقواعد الاتحاد ولا يوجد دور لمحكمة العدل الأوروبية ، وقد تم استعادة السيادة، هذا يعني أننا سنحصل على الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل في الأول من يناير 2021.