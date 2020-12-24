تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالشرقية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص.إلى جلسة 21 يناير القادم للحكم كما قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت تأجيل المحاكمة مرتين، في وقت سابق الأولى بسبب عدم الاختصاص، والثانية إداريًا لعدم حضور القاضي، ثم قررت المحكمة الخميس الماضي تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم لإطلاع الدفاع على المستندات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملًا غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

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