الأوليمبي يتغلب على فاركو بمجموعة بحري بالقسم الثاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي فوزا مهما على حساب ضيفه فاركو، بهدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب عز الدين يعقوب، ضمن مباريات الجولة الخامسة بمجموعة بحري بالقسم الثاني.

لعب الأوليمبي بتشكيل مكون من "هاني جمال، محمد رجب، محمود المنشاوي، السيد جاد، حسين رمضان، طه إبراهيم، مروان شاهين، أحمد عيد، نادي حسن، عبد الله الرويني، حسين حمدي".

أما فاركو فلعب بتشكيل "محمد مصطفى، أحمد ناصف، أحمد العزب، سليم عبد الخالق، بلال جمال، هشام فتح الله، محمود المغربي، دي ماريا، محمد حجازي، علي بهيج، علي حمادة".


وجاء هدف المباراة الوحيد للأوليمبي عن طريق مروان شاهين، في الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

وأدار اللقاء تحكيمياً "محمد سلامة ميدو" حكم ساحة، وعاونه كلاً محمد عبد العظيم، مساعد أول، محمد زكي، مساعد ثاني، وأحمد أبو شعيشع، حكم رابع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي الأوليمبي إلى 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات، بينما يظل في رصيد نادي فاركو 5 نقاط فقط جمعهم خلال 5 مباريات أيضاً.



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