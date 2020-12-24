الأمين العام لمجلس النواب يعلن تسلم 65 نائباً بطاقات العضوية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس، استقبلت اليوم الخميس 65 نائبًا عن قائمتى شرق وغرب الدلتا، وذلك من أصل 84 نائبا مجموع عدد أعضاء القائمتين.

وأوضح محمود فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس، مع بداية كل فصل تشريعى تحرص على إقامة دورات تمهيدية، وتعريفية للنواب وخاصة للجدد منهم، ومن المقرر أن يتم ذلك بعد انتهاء استقبال السادة النواب، واستخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هذه الدورات ستتضمن الناحية الدستورية واللائحية وكذلك التكنولوجية.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة فى خدمة ومعاونة النواب، وهذه وظيفتها وواجبها تجاه نواب الشعب، متمنيًا النجاح والتوفيق للنواب لخدمة مصر وشعبها، موجها الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس على حسن أدائهم، وحرصهم على إظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين وممثلى الإعلام، على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية فى تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان( 2021-2026).

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