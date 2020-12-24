عاجل.. هيفاء وهبي تعلق على أزمة أصالة وطارق العريان.. وتصف الآخير بلفظ خارج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة اصالةةصورة لزوجها عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاحتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وكانت الصورة لزوجها مع زوجته الجديدة.


وعلقا اصالة على الصورة قائلة : "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".



وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".



علقت الفنانة الليبنانية هيفاء وهبي على أزمة الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، وكتبت :" الله يقصف عمره "ووصفته بلفظ خارج" أنتي قوية ما تخليه يهزر شعره منك" .



وبهذا الهجوم أكدت أصالة أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.


أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح

منذ ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ 34 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

04:00 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن