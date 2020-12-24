عاجل.. هيفاء وهبي تعلق على أزمة أصالة وطارق العريان.. وتصف الآخير بلفظ خارج

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نشرت الفنانة اصالةةصورة لزوجها عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاحتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وكانت الصورة لزوجها مع زوجته الجديدة.





وعلقا اصالة على الصورة قائلة : "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".







وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".







علقت الفنانة الليبنانية هيفاء وهبي على أزمة الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، وكتبت :" الله يقصف عمره "ووصفته بلفظ خارج" أنتي قوية ما تخليه يهزر شعره منك" .







وبهذا الهجوم أكدت أصالة أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.





