موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:31 م
محمد جمال
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يحل فريق ميلان ضيف ثقيل على نظيره بينفينتو ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين يقام الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021.
وتقام مباراة ميلان ضد بينفينتو فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس فى مباراة يرغب فيها ميلان فى تحقيق الثلاث نقاط.
وكان ميلان قد حقق الفوز أمس على نظيره لاتسيو ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الإيطالي بثلاث أهداف مقابل هدفين.
ويحتل ميلان المركز الأول فى صدارة الدوري برصيد 34 نقطة بينما بينفينتو فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
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