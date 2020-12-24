الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر مسؤولو النادي الأهلي، تجديد وتمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة.

واستقر مسؤولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد محمد شريف الذي ينتهي في عام 2022، حتى عام 2024.

ويتقاضي محمد شريف حاليًا مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه في الموسم، وهناك استقرار على تمديد وتعديل عقده من أجل إرضاءه ماديًا بحيث يدخل ضمن الفئة الثانية التي تحصل على 5 ملايين جينه في الموسم.

ومن المقرر أن يتسلم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ملف محمد شريف، في ظل علاقته الجدية باللاعب.

وشارك محمد شريف الذي كان معارًا لصفوف نادي إنبي خلال الموسم الماضي في 30 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وفاز الأهلي على نادي سونيديب بطل النيجر، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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