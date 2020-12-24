البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات البريكست وصفقة التحفيز.





ويتفاءل المستثمرون بإمكانية التوصل لصفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تنظم العلاقة بعد البريكست.





ولا يزال هناك شكوك حول حزمة التحفيز بقيمة 900 مليار دولار تقريباً، التي أقرها الكونجرس، لكن ينتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ومن المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية مبكرا اليوم بسبب احتفالات الكريسماس.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة، إلى مستوى 30169.5 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 3697.3 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 12807.9 نقطة.