تأكد غياب نجم إتحاد جدة عن موقعة الهلال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي عن مباراة كلاسيكو الدوري السعودي بين إتحاد جدة والهلال المقرر لها يوم السبت القادم لحساب لقاءات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويتواجد اللاعب خلال الفترة الحالية في البحرين وذلك خلال الإجازة التي حصل عليها وتواجد على إثرها في البرازيل وتعذر عليه دخول الأراضي السعودية نظراً للإجراءات المؤقتة الخاصة بفرض حظر على رحلات الطيران الدولية.


ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة للعزل الصحي فور دخوله السعودية، لذلك أصبح خارج حسابات الكلاسيكو ضد الهلال.

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