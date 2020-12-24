الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة الجونة بشأن الحصول على خدمات اللاعب الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الساحلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

الزمالك ينافس الأهلي على ضم بواليا في يناير 

ويسعى مسؤولو الزمالك للحصول على خدمات المهاجم الزامبي والتا بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد الذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا.

من جانبه يجد الزمالك عقبة كبيرة في طريق الحصول على خدمات بواليا، وهي الأهلي الذي رحب مديره الفني بفكرة ضم قناص الجونة.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الجونة طلبوا الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل التخلي عن مهاجمهم الزامبي والتا بواليا في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

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