وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون مع باكستان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

كما تم التطرق أيضًا إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

كما تم تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف حافظ أن الوزيرين أكدا على الحرص والإرادة للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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