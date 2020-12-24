برلمانية: قضايا التعليم أبرز أولوياتي داخل مجلس النواب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعلنت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، عن ترشحها على مقاعد لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان 2021، نظرًا لصفتها كأستاذه جامعية، مؤكدة على أن قضية التعليم وتطويره من أبرز أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المُقبلة.

وأشارت "البيومي"، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه ستقوم بتقديم عدد من القوانين الخاصة بقضية التعليم، فضلًا عن وضع آليات جديدة لحماية الطلاب والمُعلمين وأساتذة الجامعات من فيروس كورونا القاتل، ويأتي ذلك بعدما سجلت مصر عدد كبير من الإصابات بسبب الموجه الثانيه للفيروس والسلاله الجديدة المُنتشرة.

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرية، إن السلاله الجديدة لفيروس كورونا القاتل يُعتبر من أكثر السلالات أنتشارًا واكثرها شراسه وأخطرها في الوقت الحالي، ولذلك يجب على جميع المواطنين توخي الحذر والألتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأشادت البرلمانية، بالإجراءات والقرارات الاحترازية المُعلن عنها من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للتعامل مع تطوير فيروس كورونا القاتل، ولتفادي ارتفاع الإصابات، واصفة هذه القرارات بـ"الجيدة".

وأكدت النائبة، على أن الفترة المُقبلة ستشهد تكاتف مُكثف مع كافة المسؤولين لإيجاد أليات جديدة للتعامل مع الأزمة الحالية، وللعبور منها إلى بر الأمان بأقل الخسائر، لافتة إلى أنها لديها العديد من الأفكار والمثقترحات الخاصة بهذا الامر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة، أبرزها تكوين فرق عمل دائمة لمتابعه تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.

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