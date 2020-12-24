مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي (فيديو)

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي.



وأوضح الفيديو، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الإفريقية؛ لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محمله بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.



وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالي.



تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الدول الإفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

