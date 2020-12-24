مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي.

وأوضح الفيديو، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الإفريقية؛ لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محمله بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالي.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الدول الإفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مساعدات مالي

أخبار تهمك

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح

منذ ساعة و 7 دقيقة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ 36 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجنوب السودان (فيديو)

من الشرق إلى الغرب.. ماذا قدمت مصر للعالم في أزمة كورونا ؟

وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الكونغو وزامبيا

أم الدنيا.. تفاصيل دعم مصر للعالم في أزمة كورونا

السنغال ليست الأولى.. 5 دول أفريقية ساعدتها مصر في الوباء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

04:00 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن