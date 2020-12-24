دكرنس يسقط فى فخ بنى عبيد بالقسم الثانى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
حسم التعادل الإيحابى بهدف لمثله نتيجة مباراة دكرنس وضيفه بنى عبيد التى إنتهت قبل قليل على إستاد شربين الرياضى، بالجولة الخامسة للقسم الثاني.

بدأ دكرنس بقيادة مصطفى عبده اللقاء بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم، محمد نبيل ، محمد عبدالمنعم ، محمد حموده ، محمد فوزى ، حميده على ، إبراهيم سليمان ، محمد ظريف ، سعد جمال ، ڤالو.

بينما بدأ بنى عبيد لمباراة بقيادة عادل صديق المباراة بتشكيل مكون من: أحمد حسن ، رجب عبدالتواب ، عصام عبدالستار ، محمد امين ، احمد يوسف ، احمد جمال ، رامى قدرى ، أحمد وائل ، محمود الهلباوى ، أبوبكر سيلا ، هشام أبوزيد.

الشوط الأول شهد سيطرة نسبية من جانب دكرنس على منطقة وسط الملعب دون خطورة تذكر على مرمى بنى عبيد والذى لعب بتوازن كبير بين منطقتى الوسط والدفاع للحفاظ على مرماه من أى أهداف بالشوط الأول.

تقدم دكرنس مبكرا بالشوط الثانى عن طريق البديل أحمد جمعه والذى واصل التسجيل عقب نزوله بديلا أسوة بما قدمه فى مباراة بيلا حيث سجل هدف أيضا عقب نزوله بديلا.

ومع اللحظات الأخيرة وفى الوقت الذى إقتنع فيه الجميع بفوز دكرنس فاجأ محمد أمين مدافع بنى عبيد متابعى اللقاء من جماهير الفريقين بإدراك التعادل العادل بين الفريقين حيث لم يقدم أى الفريقين ما يستحق عليه الفوز وحصد نقاط اللقاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيمى بقيادة أحمد العدوى "حكم ساحة" وعاونه هانى العراقى "مساعد" ، مصطفى عطية "مساعد".

بتلك النتيجة برتفع رصيد دكرنس للنقطة السادسة، فيما إرتفع رصيد بنى عبيد للنقطة الرابعة.
ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 13 نقطة
2- الأوليمبى 11 نقطة
3- البلدية 9 نقاط
4- المالية 9 نقاط
5- الحرس 8 نقاط
6- سبورتنج 8 نقاط
7- المنصورة 7 نقاط
8- دكرنس 6 نقاط
9- الجزيرة 6 نقاط
10- فاركو 5 نقاط
11- ألعاب دمنهور 5 نقاط
12- كفر الشيخ 4 نقاط
13- بنى عبيد 4 نقاط
14- الرجاء 3 نقاط
15- الحمام نقطتين
16- بيلا نقطتين

أخبار تهمك

كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ نصف ساعة

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

04:00 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن