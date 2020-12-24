مصادر لـ "الفجر": استقبال الزوار في المتاحف مستمر ولكن بشروط

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أعلن متحفي كوم أوشيم في الفيوم وإيمحتب في سقارة عن استمرار استقبال الزوار داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.



وشددت إدارات المتحفين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذلك تطبيق السعة الإستيعابية 50%.



يذكر أن المتحفين كانا قد أعلنا عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل الجارية بهما في الوقت الحالي، وذلك بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر.