"رغيف الخبز" الأبرز.. شائعتان نفتهما الحكومة





تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي



فالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءا من الشهر المقبل.



وبدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءا من الشهر المقبل.



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائيا على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مشددة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.



كما أكدت الوزارة أنه على انتظام صرف السلع المجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.



عجز بوار الأراضي الزراعية بالفيوم بسبب عجز مياه الري



كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في مياه الري يؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في مياه الري سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات.



وأكدت وزارة الموارد المائية والري التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الزراعات بجميع محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقا للخطة الموضوعة، مشددة على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.



وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرص الدولة على توفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعي، يتم المرور والمتابعة بشكل يومي لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بجميع المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية، ولم يتم رصد أو ورود أي شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الري.



كما أكدت الوزارة أنه يجري حاليا تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كم على مستوى المحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.