أمريكي مصاب بكورونا يقتل زميله في غرفة المستشفى بأنبوب الأوكسجين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
اتُهم رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، يُزعم أنه استخدم خزان أكسجين لضرب مريض مصاب بكوفيد-19 حتى الموت في سريره بمستشفى في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بالقتل وجرائم الكراهية.

شعر المتهم "جيسي مارتينيز" بالضيق عندما بدأ الرجل البالغ من العمر 82 عامًا الذي يشارك غرفته في المستشفى الصلاة، وفقًا لشرطة لوس أنجلوس.

ثم زُعم أن السيد مارتينيز انتزع خزان أكسجين وضرب المريض المسن، مات الضحية في اليوم التالي.

كان المتهم والضحية، اللذان تقول الشرطة أنهما لا يعرفان بعضهما البعض، يتلقيان العلاج من فيروس كورونا في غرفة تتسع لشخصين في مستشفى Antelope Valley في لانكستر بجنوب كاليفورنيا.

وقال بيان لشرطة لوس انجليس إن "المشتبه به انزعج عندما بدأ الضحية الصلاة، ثم ضرب الضحية بخزان أكسجين".

وجاء في بيان "ألقي القبض على المشتبه به، جيسي مارتينيز، 37 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل، وتعزيز جرائم الكراهية وإساءة معاملة كبار السن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كاليفورنيا قتل جريدة الفجر الولايات المتحدة الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح

منذ ساعة و 7 دقيقة

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك في الإسماعيلية

مقتل مذيع أخبار باكستاني بالرصاص في كراتشي

تجديد حبس حارس عقار سرق "نسيبه" بحلوان

وفاة ضحية اغتصاب بالهند بعد إشعال النيران فيها

النيابة تستعلم عن حالة سيدة طعنها زوجها بحلوان

الصناديق السوداء.. الحل السحري لتقليل وفيات كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

04:00 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن