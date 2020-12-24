تعادل مثير للمنصورة مع بلدية المحلة في القسم الثاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
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تعادل فريق المنصورة على ملعبه أمام فريق بلدية المحلة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

بدأ المنصورة بتشكيل مكون من: عاطف نصحي ، وائل السعدنى ، أحمد سالم ، محمد نجاتى ، عبدالرحمن حسان ، أحمد عبدالعال ، إسلام مرزوق ، هانى الطامى ، على أبوطالب أوسكار ، جلال الشرقاوى ، محروس بومبه.

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل مكون من : مؤمن جابر ، احمد ربيع ، محمد سعيد ، عصام الفيومى ، محمود سامى ، أحمد سعيد ، مراد رجب ، رجب العربى ، عمار شرف الدين ، أحمد رفعت ، أحمد هريسة.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص على مدار الشوطين وإن كانت فرصة جلال الشرقاوى بالشوط الأول هى الأخطر بين فرص المباراة النادرة ليحصد كل فريق نقطة تضاف لرصيده فى مباراة أدارها تحكيميا وائل فرحان.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنصورة للنقطة السادسة، بينما إرتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة التاسعة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 13 نقطة
2- الأوليمبى 11 نقطة
3- البلدية 9 نقاط
4- المالية 9 نقاط
5- الحرس 8 نقاط
6- سبورتنج 8 نقاط
7- المنصورة 7 نقاط
8- دكرنس 6 نقاط
9- الجزيرة 6 نقاط
10- فاركو 5 نقاط
11- ألعاب دمنهور 5 نقاط
12- كفر الشيخ 4 نقاط
13- بنى عبيد 4 نقاط
14- الرجاء 3 نقاط
15- الحمام نقطتين
16- بيلا نقطتين

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