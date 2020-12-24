غدًا.. محمد حفظي ضيف "معكم منى الشاذلي"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل السيناريست والمنتج محمد حفظي، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدًا الجمعة، في التاسعة مساء.


ويتحدث حفظي، خلال اللقاء، عن كواليس نجاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي أقيمت في ظل الأجواء العصبية لتصاعد الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.


كما يكشف عن كواليس التحضير للمهرجان، وكيف أشرف على كل تفاصيله بداية من التحضيرات واختيار الأفلام المشاركة والمكرمين والضيوف، وكذلك الأزمات التي قابلها المهرجان بعد اتهام مخرج فيلم "عنها بالتحرش"، والمطالبة بخروج الفيلم من المهرجان وعدم عرضه، وكذلك الاتهامات التي وجهت لشركة انتاج فيلم "عاش يا كابتن" بالسرقة" وهو الفيلم الذي ترشح للمنافسة علي جائزة أوسكار أحسن فيلم تسجيلي.


وكان مهرجان القاهرة السينمائي، قد أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة، وكرم في حفل الافتتاح، الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة إنجاز العمر، والفنانة مني زكي، بجائزة فاتن حمامة، والكاتب الإنجليزي هامبتون، كاتب سيناريو فيلم الأب، والذي عُرض في حفل الافتتاح، من بطولة أنتوني هوبكنز، وحاز على إعجاب وإشادة الجمهور والنقاد.


وعرض المهرجان في هذا العام، 10 أفلام مصرية، منها فيلم "ستاشر"، والذي حاز على السعفة الذهبية لمهرجان كان، لأول مرة في تاريخ مصر، وفيلم بتوقيت القاهرة للمخرج أمير رمسيس في عرضه العالمي الأول، والتي فازت عنه إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة في حفل ختام المهرجان.

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