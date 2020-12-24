استطلاع رأي تركي يكشف انهيار شعبية أردوغان وحزبه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، عن استمرار تدهور شعبية تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض. 

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أجرت الاستطلاع شركة (ماك) التركية لاستطلاعات الرأي والاستشارات، وكشفت عن نتائجه الثلاثاء.

 

ووفق نتائج الاستطلاع فإن نسبة تأييد تحالف "الجمهور" جاءت أقل من 50%، وذلك بعد حصوله على 45.8% من أصوات المشاركين، ومن ضمنهم المترددون.


 
 

أما بالنسبة للأحزاب، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 37% من أصوات المشاركين بالاستطلاع، بما في ذلك نسبة أصوات المترددين، فيما حصل الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 24.8%، وحزب الخير على 11.2%.


 
 

نتائج الاستطلاع أشارت كذلك إلى أن نسبة من يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة بلغت 47%، فيما اتفق المشاركون بالاستطلاع على أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعدالة بحاجة إلى حلول عاجلة وجذرية.


 
 

وردًا على سؤال "ما هي أكبر مشكلة وأكثرها أولوية بالبلاد من وجهة نظركم"، أجاب 43% بأنه، الاقتصاد، فيما قال 17% جائحة فيروس كورونا، و10% قالوا، العدالة والمشكلات الاجتماعية.

 

وتحالف "الجمهور" حصل في الانتخابات العامة التي أجريت 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين، فيما بلغت نسبة أصوات العدالة والتنمية، في الانتخابات نفسها، 42.6%، ما يعني أن الحزب الحاكم، وتحالفه شهدا تراجعًا كبيرة.


 
 

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة "متربول" للأبحاث والدراسات التركية، عن أن 29.9% حملوا أردوغان مسؤولية المسار السيئ للاقتصاد، فيما قال 23.6% إن الحكومة هي المسؤول، ولفت 10.8% إلى أن وزير الخزانة والمالية المستقيل، براءت ألبيرق، صهر الرئيس يتحمل الوضع الاقتصادي السيئ. 

 

يأتي ذلك، بينما تواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.


 
 

وعانت تركيا، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.

 

يأتي هذا التراجع على خلفية سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة، وفي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

 

ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، يرون فيها المخرج لما تعانيه البلاد من أوضاع سيئة

أخبار تهمك

باتشيكو يحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح

منذ ساعة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

05:01 م

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

02:02 م

عاجل.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات كورونا

04:00 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن