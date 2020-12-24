"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية والتي أسفرت عن فوز الطالب أحمد محمد علي بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية وعضو كيان طلاب من أجل مصر برئاسة الاتحاد للعام الجامعي 2020-2021، وفوز الطالب عبد الرحمن أحمد سيد بكلية علوم الأرض بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن نتائج انتخابات اللجان أسفرت أيضًا عن فوز الطالب محمد ماهر محمد برئاسة اللجنة العلمية ومساعدة الطالب احمد عبد العزيز عبد التواب، وفوز الطالب احمد منصور احمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعدة الطالب احمد رفعت رمضان.

كما فاز الطالب محمد محسن مصطفي برئاسة اللجنة الفنية، ومساعدة الطالبة مروة محمد عنتر، وفازت الطالبة مني طة الزعيرى برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعدها الطالب عبد الرحمن يوسف احمد، وفاز الطالب سيف وحيد سيف برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالب عبد الرحمن مصطفي احمد.

وفاز الطالب زياد عصام نبيه برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعدة الطالب محمود محمد عكاشة، وفاز الطالب رمضان قطب طلبة برئاسة لجنة الأسر والمساعد الطالب احمد محمد فوزى.

وأكد رئيس الجامعة، أن انتخابات الاتحادات الطلابية شهدت تقدم 1251طالبًا وطالبة، وأن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات قد تمت وسط اجراءات وقائية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، وإلتزام كافة الطلاب بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات، وتمت وسط إقبال من الطلاب وفي هدوء تمام ولم تشهد أي اضطرابات، واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة، قدم خلالها مسئولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ترأس اللجنة العليا للانتخابات، التي ضمت اللجنة كلا من: الدكتور رجب عبد الظاهر العضو القانوني، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، وعلاء فتحي عضوًا والطالب ماجد محمد عبد الظاهر، بكلية السياحة والفنادق.
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)
"أحمد محمد علي" رئيسًا و"عبد الرحمن أحمد سيد" نائبًا لإتحاد طلاب جامعة بني سويف (صور)

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