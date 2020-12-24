وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم الأربعاء، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان بزيارة مكتبة الإسكندرية، قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أبدى الوفد السوداني انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضاري وثقافي، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها في الثقافة لكفاهم فخرًا.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام.

وفي ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفي مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر لمعالي الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية
وزير الأوقاف السوداني برفقة نظيره المصري يزوران مكتبة الإسكندرية

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