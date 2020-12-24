رئيس البريد يتفقد مبني الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد المراحل الانشائية لمبني البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمبني وسير العمل به ومعدلات الإنجاز ورافقه خلال الجولة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ورئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل واللواء مدحت بهجت نائب رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل وعبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة البريد لشئون المناطق وخالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد للشمول المالي والدكتور نهاد المعلاوي رئيس محور الشئون الهندسية و سامح ابو السعود رئيس المحور التجاري.

قال شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للخطة الموضوعة مشيراً الي ان المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون اضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل حيث انه تم اختيار تصميم المبني بعناية  ليكون المبني متفرداً ومعبراً عن الفكر و المفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد علي احدث نظم العمارة المستدامة التي تسعي الى تقليل اثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة حيث تم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد علي أعلي سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات بالإضافة الي أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.
 
جدير بالذكر ان مبني البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 8383 متر مربع ويتكون من طابق ارضي يعلوه سبعة طوابق بالإضافة الي طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.

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