مجلس الأهلي يشارك في تشييع جثمان رئيس لجنة نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على المشاركة في تشييع جثمان المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا انعقاده في الثانية ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ وذلك للمشاركة في تشييع جثمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك. 

ونعى النادي الأهلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في بيان جاء فيه:
«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. 


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